Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - LKW gegen LKW

Fulda (ots)

Michelsrombach. Am Montag (03.08.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein LKW von Schlitz kommend die L 3176. In Höhe der Anschlussstelle auf die A7 wollte der männliche, 60-jährige Fahrer nach links abbiegen und auf die Autobahn auffahren. Der zweite LKW befuhr die L3176 aus entgegenkommender Richtung. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wollte ebenfalls auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein LKW-Fahrer wurde durch das vorsorglich gerufene Rettungspersonal vor Ort begutachtet, war aber letztendlich unverletzt. Beide LKW musste durch Abschleppdienste mit schwerem Gerät von der Unfallstelle geschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt und für mehrere Stunden für den Verkehr eingeschränkt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 120.000 Euro

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