PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - LKW gegen LKW

Fulda (ots)

Michelsrombach. Am Montag (03.08.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein LKW von Schlitz kommend die L 3176. In Höhe der Anschlussstelle auf die A7 wollte der männliche, 60-jährige Fahrer nach links abbiegen und auf die Autobahn auffahren. Der zweite LKW befuhr die L3176 aus entgegenkommender Richtung. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wollte ebenfalls auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein LKW-Fahrer wurde durch das vorsorglich gerufene Rettungspersonal vor Ort begutachtet, war aber letztendlich unverletzt. Beide LKW musste durch Abschleppdienste mit schwerem Gerät von der Unfallstelle geschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt und für mehrere Stunden für den Verkehr eingeschränkt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 120.000 Euro

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:13

    POL-OH: Update 2: Brandursachenermittlungen haben begonnen

    Vogelsberg (ots) - Lauterbach. Am Mittwochnachmittag (29.07.) kam es zu einem großen Brandeinsatz in der Lauterbacher Altstadt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6324034 ) Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache haben heute Brandursachenermittler der Regionalen Kriminalinspektion (RKI) Vogelsberg gemeinsam mit dem Hessischen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:25

    POL-OH: Burg-Herzberg-Festival - Polizei zieht positive Bilanz

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Breitenbach am Herzberg. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen von Donnerstag (30.07.) bis Sonntag (02.08.) zum Burg-Herzberg-Festival 2026 in die Gemarkung "Hof Huhnstadt". Nach vier Veranstaltungstagen zieht die Polizei eine positive Bilanz. "Das Burg-Herzberg-Festival verlief erneut friedlich und war aus polizeilicher Sicht sehr gut organisiert. Die Zusammenarbeit mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren