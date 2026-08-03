Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Fulda

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall mit Fahrrad

Ebersburg. Am Sonntag (02.08.), gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Radfahrer aus Ebersburg mit seinem Fahrrad in Schmalnau die Straße "Steinküppel" aus Richtung "Am Sportplatz". Aus bislang untergeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein neben der Fahrbahn befindliches Geländer und kam zu Fall. Beim Sturz zog sich der 63-jährige schwere Verletzungen zu und wurde ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

VB

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Ulrichstein. Zwischen Sonntag (12.07.) bis Freitag (31.07.) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "An den Quellen" im Ortsteil Rebgeshain im Bereich einer Hofeinfahrt einen Stromkasten. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Pflichten Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de melden.

Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw

Stockhausen. Am Freitag (31.07.), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Traktorfahrer die Kreisstraße von Müs in Richtung Stockhausen. Als er in ein Wiesenstück einbiegen wollte, setzte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin zum Überholvorgang an und stieß mit dem Traktor zusammen. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Freitag (31.07.), gegen 23 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW die Bundesstraße 276 von Laubach in Richtung Schotten. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rechts gegen eine Schutzplanke. Der 20-jährige bleib glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 9.500 Euro.

Zusammenstoß zweier Pkw

Herbstein. Am Samstag (01.08.), gegen 10.30 Uhr befuhr ein 86-jähriger Fahrer mit seinem Suzuki den "Rudloser Weg" in Richtung "Stöckhäuser Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Audi einer 57-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Der 86-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in das Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Samstag (01.08.), gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seiner Aprilia die Landesstraße 3291 von "Poppenstruth" in Richtung "Rudingshain". In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Leichtkraftrad und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in das Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 EUR.

HEF

Trunkenheitsfahrt

Ronshausen. Am Samstag (01.08.), gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 60-jährige Seat-Fahrerin aus Ronshausen die "Eisenacher Straße" in Richtung Wildeck-Hönebach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß sie mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw zusammen. Da der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Bebra. Am Freitag (31.07.), zwischen 14.10 und 15.45 Uhr, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache in der "Annastraße" gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes aus Bebra. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schenklengsfeld. Am Sonntag (02.08.), gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Schenklengsfeld die Straße "Pfarrtor" und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Hersfelder Straße einbiegen. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld befuhr die Hersfelder Straße und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Bahnhofstraße weiterfahren. Im den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer aus Schenklengsfeld wurde hierbei leichtverletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Parkendes Auto angefahren

Neuenstein. Am Sonntag (02.08.), gegen 6.20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Eisenacher mit seinem Fahrrad die "Kreuzeichenstraße" in Richtung B 324. In einer leichten Rechtskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle und kollidierte mit einem auf der linken Fahrbahnseite ordnungsgemäß parkenden Audi aus Neuenstein. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Alleinunfall mit Motorrad

Neuenstein. Am Samstag (01.08.) befuhr ein 75-jähriger Kradfahrer aus Erkrath, Landkreis Mettmann, mit seiner Yamaha die K 34 vom Eisenberg kommend in Richtung Willingshain. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich der 75-jährige leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro.

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