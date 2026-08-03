Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update 2: Brandursachenermittlungen haben begonnen

Vogelsberg (ots)

Lauterbach. Am Mittwochnachmittag (29.07.) kam es zu einem großen Brandeinsatz in der Lauterbacher Altstadt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6324034 )

Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache haben heute Brandursachenermittler der Regionalen Kriminalinspektion (RKI) Vogelsberg gemeinsam mit dem Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) den Brandort untersucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ob das Feuer auf eine fahrlässige Brandverursachung oder einen technischen Defekt zurückzuführen ist, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Über neue Erkenntnisse wird zu gegebener Zeit informiert.

(Jonas Trabert)

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