Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Burg-Herzberg-Festival - Polizei zieht positive Bilanz

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Breitenbach am Herzberg. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen von Donnerstag (30.07.) bis Sonntag (02.08.) zum Burg-Herzberg-Festival 2026 in die Gemarkung "Hof Huhnstadt". Nach vier Veranstaltungstagen zieht die Polizei eine positive Bilanz. "Das Burg-Herzberg-Festival verlief erneut friedlich und war aus polizeilicher Sicht sehr gut organisiert. Die Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsleitung, dem Sicherheitsdienst, der Feuerwehr sowie den Hilfsorganisationen war jederzeit vertrauensvoll und professionell", resümiert Erster Polizeihauptkommissar Thomas Jungk, Leiter der Polizeistation Bad Hersfeld. Die Polizistinnen und Polizisten waren während der gesamten Veranstaltung präsent und standen den Festivalgästen als Ansprechpartner für polizeiliche Anliegen zur Verfügung. Das Festival verlief ohne besondere Vorkommnisse. Wie bereits in den Vorjahren führten die Einsatzkräfte zudem An- und Abfahrtskontrollen durch. Dabei lag der Schwerpunkt insbesondere auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Eine besondere Geste der Verbundenheit erreichte die Einsatzkräfte am Freitag (31.07). Drei Kinder von Festivalbesuchern malten ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" und übergaben dieses den eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Anschließend wurde das Schild am Bauzaun im Bereich der polizeilichen Anlaufstelle befestigt. Die liebevolle Aktion der Kinder verbreitete sich unter den Festivalbesucherinnen und -besuchern schnell und stieß auf eine durchweg positive Resonanz.

Die Polizei bedankt sich bei den Kindern für diese besondere Aufmerksamkeit und die damit verbundene Wertschätzung und bei allen Festivalbesuchern die zu einen friedlichen Verlauf der Veranstaltung beigetragen haben.

(Jonas Trabert)

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