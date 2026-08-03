Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Flächenbrand in Maberzell - Sonnenschirm entwendet - Einbruchdiebstahl - Kennzeichendiebstahl - Kraftstoffdiebstahl

Fulda (ots)

Flächenbrand in Maberzell

Fulda. Am Sonntag (02.08.), gegen 16.50 Uhr, kam es zu einem Flächenbrand auf einer landwirtschaftlicher Nutzfläche in Maberzell. Es brannte eine Fläche von circa 1,8 Hektar. Durch das schnelle Einschreiten und die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte das Feuer aufgehalten und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Fulda hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Sonnenschirm entwendet

Fulda. Zwischen Samstag (01.08.), gegen 20.30 Uhr, und Sonntag (02.08.), gegen 10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen beigefarbenen Sonnenschirm auf dem Gelände eines Fördervereins in der "Magdeburger Straße" und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruchdiebstahl

Fulda. Zwischen Freitag (31.07.), gegen 12.30 Uhr, und Sonntag (02.08.), gegen 8 Uhr, drangen Unbekannte in der Straße "Am Paulustor" gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Gebäudeinnere nach Wertgegenständen. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in noch ungeklärter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kennzeichendiebstahl

Hofbieber. Zwischen Freitag (31.07.), gegen 19 Uhr, und Samstag, (01.08.), gegen 11.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichenschild "FD-MB 485" eines weißen Opel Meriva, welcher in der Straße "Haus Rhönblick" abgestellt war.

Petersberg. Außerdem wurden zwischen Sonntag (26.07.), gegen 07.30 Uhr, und Donnerstag (30.07.), gegen 7 Uhr, ebenfalls amtliche Kennzeichen "FD-NG 179" eines schwarzen Mitsubishi entwendet, welcher in der Straße "Allee" im Ortsteil Margretenhaun abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kraftstoffdiebstahl

Hünfeld. Zwischen Freitag (31.07.), gegen 21 Uhr, und Samstag (01.08.), gegen 10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Feldscheune und entwendeten aus zwei Traktoren in der Straße "Herrenmühle" in Mackenzell circa 80 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand ein Sachschaden an der Scheune in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl an Kraftfahrzeug

Eichenzell. Zwischen Freitag (31.07.), gegen 16 Uhr, und Samstag (01.08.), gegen 9 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die vier Räder, das Autoradio sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 aus einem blauen VW Golf in der "Frankfurter Straße" im Ortsteil Löschenrod. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruchdiebstahl Keller

Fulda. Zwischen Donnerstag (23.07.), gegen 0 Uhr, und Freitag (31.07.), gegen 13 Uhr, drangen Unbekannte in der Straße "Am Rhönbad" im Ortsteil Bronnzell gewaltsam in den Keller eines Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Gebäudeinnere nach Wertgegenständen. Die Unbekannten entwendeten neben diversen Stromkabeln auch Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

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