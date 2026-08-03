Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Traktor mit Anhänger entwendet

Vogelsberg (ots)

Freiensteinau. Zwischen Mittwoch (29.07.), 22 Uhr, und Donnerstag (30.07.), 4 Uhr, entwendeten Unbekannte von dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Ortsteil Ober-Moos einen roten Traktor des Herstellers "Renault" mit dem amtlichen Kennzeichen "VB-E 624". An dem Fahrzeug war ein Futtermischwagen angehängt, der ebenfalls entwendet wurde. Während der Tatausführung beschädigten die Täter zudem mehrere landwirtschaftlichen Gerätschaften. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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