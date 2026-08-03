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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl im Supermarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Am Freitag (31.07.), zwischen 9.10 Uhr und 9.24 Uhr, sprach eine unbekannte Täterin den Geschädigten in einem Supermarkt in der Straße Stockäcker an und bat ihn etwas von einer Konservendose vorzulesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte ein zweiter unbekannter Täter den unachtsamen Moment aus und entwendete die Geldbörse des Mannes. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten aus dem Supermarkt.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannte Täterin 1: weiblich, circa 35 bis 45 Jahre alt, braun- dunkelblonde Haare, trug ein beiges Oberteil und eine weiße Hose. Unbekannter Täter 2: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, kurze graue Haare, trug ein dunkles T-Shirt und eine Jogginghose.

Philippsthal. Mit gleicher Tatbegehungsweise entwendeten Unbekannte auch am Freitag (31.07), gegen 11 Uhr, einer Dame in einem Einkaufsmarkt in der Ulsterstraße die Geldbörse. Eine Täterbeschreibung liegt hier nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Ihre Polizei sensibilisiert:

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien Sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

   - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung!
   - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers!
   - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig 
     vorkommt!
   - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden
     sind und erstatten Sie Anzeige!

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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