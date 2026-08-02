Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-/Anhänger-Gespann gegen Baum geprallt in der Turmstraße in Künzell

Fulda (ots)

Künzell. Mindestens 50.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz kurzer Unaufmerksamkeit. Ein 19-jähriger Mann aus Künzell befuhr in Begleitung seines Bruders am Sonntagmorgen, 04:15 Uhr die Turmstraße in Künzell Richtung Dicker Turm. Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs, kam er mit seinem PKW / Anhänger Gespann nach links von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst gegen einen Straßenbaum. Hierbei wurden der Audi Fahrer und sein 38-jähriger Bruder leicht verletzt und am PKW und Anhänger entstanden Sachschaden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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