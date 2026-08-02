POL-OH: PKW-/Anhänger-Gespann gegen Baum geprallt in der Turmstraße in Künzell
Fulda (ots)
Künzell. Mindestens 50.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz kurzer Unaufmerksamkeit. Ein 19-jähriger Mann aus Künzell befuhr in Begleitung seines Bruders am Sonntagmorgen, 04:15 Uhr die Turmstraße in Künzell Richtung Dicker Turm. Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs, kam er mit seinem PKW / Anhänger Gespann nach links von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst gegen einen Straßenbaum. Hierbei wurden der Audi Fahrer und sein 38-jähriger Bruder leicht verletzt und am PKW und Anhänger entstanden Sachschaden.
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