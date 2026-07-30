POL-OH: Diesel entwendet
Vogelsberg (ots)
Diesel entwendet
Gemünden. Zwischen Dienstag (28.07.), gegen 17.40 Uhr, und Mittwoch (29.07.), gegen 4.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer blauen Sattelzugmaschine des Herstellers MAN auf dem Rastplatz "Krachgarten" an der A 5 Diesel in noch unbekannter Menge. Hinweise bitte bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der 06621/5088-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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