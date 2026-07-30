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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel entwendet

Vogelsberg (ots)

Diesel entwendet

Gemünden. Zwischen Dienstag (28.07.), gegen 17.40 Uhr, und Mittwoch (29.07.), gegen 4.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer blauen Sattelzugmaschine des Herstellers MAN auf dem Rastplatz "Krachgarten" an der A 5 Diesel in noch unbekannter Menge. Hinweise bitte bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der 06621/5088-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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