POL-OH: Diesel entwendet

Lauterbach (ots) - Aktuell kommt es im Bereich des Lauterbacher "Marktplatz/ Am Graben" zu einem Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung. Gegen 17.20 Uhr gingen entsprechende Notrufe bei Feuerwehr und Polizei ein. Demnach kam es zunächst aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem dortigen Restaurant. Die Flammen breiteten sich sehr schnell aus und drohen gegenwärtig, auf andere Gebäude überzugreifen. ...

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