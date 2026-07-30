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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel entwendet - Fahrräder entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diesel entwendet

Haunetal. In der Mittwochnacht (29.07.), zwischen 1.50 und 2.30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter in der Straße "Auf der Langen Wiese" in Wehrda aus zwei Traktoren, welche auf der Rückseite eines Grundstücks abgestellt waren, circa 450 Liter Diesel. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Auto vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrräder entwendet

Bebra. Zwischen Freitagabend (24.07.), gegen 18 Uhr, und Samstagmorgen (25.07.), gegen 11 Uhr, entwendeten Unbekannte ein graues "Cube Stereo Hybrit 160 TM" und ein orangenes "Cube Aim" Mountainbike, welche mit einem Spiralschloss auf einem Grundstück in der Straße "Am Molkenborn" gesichert waren. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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