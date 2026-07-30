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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - Brand in historischer Altstadt

Vogelsberg (ots)

Lauterbach. Am Mittwochnachmittag (29.07.) kam es zu einem großen Brandeinsatz in der Lauterbacher Altstadt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6323877 )

Nach derzeitigen Informationen wurden gegen 17.20 Uhr mehrere Personen auf einen Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Marktplatz" aufmerksam und alarmierten umgehend die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren kurze Zeit später mit einem Großaufgebot vor Ort, kämpften über mehrere Stunden gegen die Flammen an und brachten den Brand gegen 23 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt weiterhin an. Insgesamt sind nach derzeitigen Erkenntnissen fünf Häuser durch den Brand beschädigt worden. Drei Anwohner und zwei Angehörige der eingesetzten Feuerwehren wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Brandursachenermittler der Regionalen Kriminalinspektion Vogelsberg werden diese voraussichtlich im Laufe des Donnerstags (30.07.) in Augenschein nehmen. Die Ermittlungen hierzu dürften aufgrund des Ausmaßes des Brandes eine längere Zeit in Anspruch nehmen.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten vorläufigen Schätzungen in einem mittleren siebenstelligen Bereich.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur möglichen Brandentwicklung vor 17.20 Uhr geben können, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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