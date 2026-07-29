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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell: Gebäudebrand in Lauterbacher Altstadt

Lauterbach (ots)

Aktuell kommt es im Bereich des Lauterbacher "Marktplatz/ Am Graben" zu einem Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung.

Gegen 17.20 Uhr gingen entsprechende Notrufe bei Feuerwehr und Polizei ein.

Demnach kam es zunächst aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem dortigen Restaurant.

Die Flammen breiteten sich sehr schnell aus und drohen gegenwärtig, auf andere Gebäude überzugreifen.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf Verletzte; auch zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner des erweiterten Bereiches rund um "Marktplatz/ Am Graben" gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren- es kommt bereits zu erheblichen Behinderungen.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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