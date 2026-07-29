Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

HEF

Radfahrer schwer verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.07.), gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Schlosserstraße in Richtung Wippershainer Straße. Ein 11-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr einen Fußweg von der Dreherstraße kommend in Richtung Schlosserstraße. Als der Radfahrer in den Kreuzungsbereich der Schlosserstraße einfuhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 11-jährige wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

VB

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3072 - Motorradfahrer tödlich verletzt

Homberg (Ohm). Am Dienstag (28.07.), gegen 15.45 Uhr, ereignete sich auf der L 3072 zwischen dem Abzweig zur B 62 und dem Ortsteil Erbenhausen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 60-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis befuhr mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem BMW und einem Anhänger, die L 3072 aus Richtung des Abzweigs zur B 62 kommend in Richtung Erbenhausen. Ein 73-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Homberg (Ohm) fuhr in gleicher Richtung hinter dem Fahrzeuggespann. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der 60-Jährige einen Speiskübel von der Ladefläche seines Anhängers mit dem der Motorradfahrer infolge dessen kollidierte und in den Gegenverkehr geriet. Dort erfasste eine 54-Jährige aus dem Vogelsbergkreis mit ihrem Kia frontal das Motorrad, wodurch der Fahrer in einen Seitengraben geschleudert wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, erlag der 73-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter beauftragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Für die Maßnahmen an der Unfallstelle war die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

(Polizeistation Alsfeld)

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