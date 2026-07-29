Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel entwendet - Kennzeichen entwendet - Einbruch in Wohnhaus und Kellerabteil

Vogelsberg (ots)

Diesel entwendet

Feldatal. Zwischen Montagnachmittag (27.07.), gegen 16 Uhr, und Dienstagmorgen (28.07.), gegen 7 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Tankdeckel eines Baggers, welcher an der L 3070 im Bereich Stumpertenrod abgestellt war, auf und entwendeten circa 120 Liter Diesel. Am Bagger entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Alsfeld. Zu einem weiteren versuchten Diebstahl von Diesel kam es in der Nacht von Montag (27.07.), gegen 19.25 Uhr, auf Dienstag (28.07.), gegen 6.10 Uhr, auf einem Busparkplatz in der Alte Liederbach Straße. Dort versuchten unbekannte Täter einen Tankdeckel eines Linienbusses aufzuhebeln. Der Tankdeckel hielt dem Versuch stand, sodass die Unbekannten von der weiteren Tatausführung abließen und vom Tatort flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kennzeichen entwendet

Mücke. Zwischen Sonntagabend (26.07.), gegen 19 Uhr, und Dienstagmorgen (28.07.), gegen 10 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße "In der Mühlwiese" die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-MG 9666", welche an einem schwarzen Fiat angebracht waren. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Wohnhaus und Kellerabteil

Alsfeld. Zwischen Montag (27.07.), gegen 18 Uhr, und Dienstag (28.07.), gegen 13 Uhr, gelangten unbekannte Täter über den Balkon eines Mehrfamilienhaus an die dortige Terrassentür und hebelten diese nach derzeitigen Erkenntnissen auf. Anschließend durchsuchten die Unbekannten das Wohnungsinnere nach Wertgegenständen und entfernten sich anschließen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Montagmittag (27.07.), gegen 12 Uhr, und Dienstagabend (28.07.), gegen 19 Uhr, in der Adolf-Spieß-Straße. Unbekannte hebelten hier die Eingangstür zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich anschließend Zugang zum Kellerabteil. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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