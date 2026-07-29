PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Samstagabend (25.07.), gegen 19 Uhr, und Montagmorgen (27.07.), gegen 8.45 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss eines Bürogebäudes in der Poststraße auf und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 11:47

    POL-OH: Einbruch in Imbiss

    Fulda (ots) - Einbruch in Imbiss Fulda. Am Dienstagfrüh (28.07.), gegen 6.30 Uhr, stellten Berechtigte fest, dass Unbekannte einen Imbiss in der Weichselstraße aufbrachen und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 14:39

    POL-OH: Auto entwendet - Flächenbrand von zwei Feldern

    Vogelsberg (ots) - Auto entwendet Alsfeld. Am frühen Dienstagmorgen (28.07.), gegen 3 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen in der Straße "Fuldaer Tor" abgestellten blauen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen "VB-KB 93" und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden. ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 14:38

    POL-OH: Rucksack entwendet - Kennzeichen entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Rucksack entwendet Bebra. Am Montagmorgen (27.07.), zwischen 6.30 und 6.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Rucksack auf dem Gelände eines Supermarktes in der Lindenallee und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden. Kennzeichen entwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren