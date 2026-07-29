Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Samstagabend (25.07.), gegen 19 Uhr, und Montagmorgen (27.07.), gegen 8.45 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss eines Bürogebäudes in der Poststraße auf und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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