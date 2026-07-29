POL-OH: Einbruch in Imbiss
Fulda (ots)
Einbruch in Imbiss
Fulda. Am Dienstagfrüh (28.07.), gegen 6.30 Uhr, stellten Berechtigte fest, dass Unbekannte einen Imbiss in der Weichselstraße aufbrachen und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Jonas Trabert)
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