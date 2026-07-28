Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto entwendet - Flächenbrand von zwei Feldern

Vogelsberg (ots)

Auto entwendet

Alsfeld. Am frühen Dienstagmorgen (28.07.), gegen 3 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen in der Straße "Fuldaer Tor" abgestellten blauen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen "VB-KB 93" und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Flächenbrand von zwei Feldern

Mücke. Am Montag (27.07.), gegen 22.55 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises einen Flächenbrand eines Feldes zwischen den Ortsteilen Nieder-Ohmen und Merlau. Nach ersten Erkenntnissen brannte eine Fläche von circa 100 auf 150 Meter auf zwei bereits abgeernteten Getreidefeldern. Durch die Feuerwehr konnten mehrere kleine Brandherde festgestellt werden, die sich zu einem großen Feuer entwickelten. Dieses konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und anschließend gelöscht werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der von der Kriminalpolizei Alsfeld geführten Ermittlungen. Aktuell kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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