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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rucksack entwendet - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rucksack entwendet

Bebra. Am Montagmorgen (27.07.), zwischen 6.30 und 6.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Rucksack auf dem Gelände eines Supermarktes in der Lindenallee und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kennzeichen entwendet

Niederaula. Am Montagmorgen (27.07.), zwischen 5 und 8 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-PC 195" von einem grauen Kia, welcher in der Straße "Im Seckenbiegen" abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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