POL-OH: Rucksack entwendet - Kennzeichen entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Rucksack entwendet
Bebra. Am Montagmorgen (27.07.), zwischen 6.30 und 6.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Rucksack auf dem Gelände eines Supermarktes in der Lindenallee und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Kennzeichen entwendet
Niederaula. Am Montagmorgen (27.07.), zwischen 5 und 8 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-PC 195" von einem grauen Kia, welcher in der Straße "Im Seckenbiegen" abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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