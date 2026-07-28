Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Roller - Einbruchdiebstahl in Altkleidercontainer - Diebstahl von E-Scooter

Fulda (ots)

Diebstahl von Roller

Neuhof. Zwischen Donnerstag (23.07.), gegen 13 Uhr, und Montag (27.07.), gegen 15 Uhr, entwendeten Unbekannte am Bahnhof Neuhof in der "Vinzenzstraße" einen Roller der Marke "Simson" mit dem Versicherungskennzeichen "592 RZU". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruchdiebstahl in Altkleidercontainer

Fulda. Zwischen Samstag (25.07.), gegen 17 Uhr, und Montag (27.07.), gegen 17 Uhr, brachen Unbekannte die abgeschlossene Tür eines Altkleidercontainers auf dem Kauflandparkplatz in der Straße "Am Rosengarten" auf. Es entstand ein Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. Am Montag (27.07), zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" an dem das Versicherungskennzeichen "360 ENL" angebracht war. Zum Tatzeitpunkt war der E-Scooter in der "Mittelstraße" abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jona Alt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell