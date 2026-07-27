Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Auto kollidiert mit E-Bike

Neuenstein. Am Sonntag (26.07.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer aus Neuenstein von der Hersfelder Straße kommend in Richtung Tannenweg. Ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer aus Neuenstein fuhr aus Richtung der Straße "Am Kies" kommend in Richtung Tannenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.400 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Zusammenstoß zwischen Auto und Roller

Bebra. Am Freitag (24.07.), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Alheim mit seinem Roller die Bahnhofstraße. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Bebra befuhr den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Ausfahrt zur Bahnhofstraße. Hierbei beabsichtigte der 18-Jährige nach links abzubiegen, wobei es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Roller-Fahrer kam. Der 16-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Zusammenstoß von zwei Autos

Lauterbach. Am Freitag (24.07.), gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus Lauterbach mit seinem Toyota die Fuldaer Straße von Angersbach kommend in Richtung Lauterbach. Eine 61-Jährige aus Fulda fuhr mit ihrem Seat in die entgegengesetzte Richtung. Als der 70-Jährige in eine Einfahrt abbiegen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Motorradfahrerin stürzt

Schotten. Am Freitag (24.07.), gegen 18.15 Uhr, befuhr eine 51-jährige Motorradfahrerin aus dem Wetteraukreis die L 3139 von Götzen kommend in Richtung Parkplatz "Poppenstruth". Die Zweiradfahrerin stürzte aus bisher unbekannten Gründen, verletzte sich dabei leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Kollision zwischen Auto und Motorrad

Schotten. Am Samstag (25.07.), gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Gifhorn die B 276 von Eschenrod kommend in Richtung Schotten. Im Bereich einer Linkskurve kollidierte der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Chrysler einer 62-Jährigen aus der Gemeinde Schotten, welche in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die 62-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 7.150 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Schotten. Zwischen Sonntag (26.07.), zwischen 2.10 und 2.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Ander Au" einen schwarzen Ford im vorderen Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Lauterbach)

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