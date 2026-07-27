Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl in Seniorenheim - Trickdiebstahl im Supermarkt - Versuchter Einbruch in Kiosk

Vogelsberg (ots)

Diebstahl in Seniorenheim

Grebenau. Zwischen Donnerstagmorgen (23.07.), gegen 9.30 Uhr, und Freitagmorgen (24.07.), gegen 8 Uhr, entwendeten Unbekannte Bargeld aus Bewohnerzimmern eines Seniorenheims in der Straße "Borngasse" und entfernten sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Trickdiebstahl im Supermarkt

Grebenhain. Am Freitag (24.07.), gegen 10.45 Uhr, sprach eine unbekannte Täterin eine 84-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis in einem Supermarkt in der Vaitshainer Straße an und lenkte sie dadurch ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte eine zweite unbekannte Täterin den unachtsamen Moment aus und entwendete die Geldbörse der Seniorin. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten aus dem Supermarkt.

Die unbekannten Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täterin 1: weiblich, circa 155 Zentimeter groß, circa 70 bis 80 Jahre alt, kräftige Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug einen beigen Pullover und eine beige Hose. Unbekannte Täterin 2: weiblich, circa 170 Zentimeter groß, circa 65 bis 70 Jahre alt, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug eine blaue Hose.

Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Ihre Polizei sensibilisiert:

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien Sie skeptisch und sichern Sie sich ab: - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers! - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Versuchter Einbruch in Kiosk

Alsfeld. Am frühen Donnerstagmorgen (23.07.), gegen 4 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Straße "Roßmarkt" eine Hintertür eines Kiosk aufzuhebeln. Die Unbekannten wurden während der Tatausführung durch einen aufmerksamen Zeugen aufgeschreckt und flüchteten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 14 bis 18 Jahre alt, trugen dunkle Kleidung und waren mit einer Sturmhaube maskiert.

Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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