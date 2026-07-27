Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bagger beschädigt - Auto mit Farbe besprüht - E-Scooter entwendet - Zeitungen und Kartons entzündet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bagger beschädigt

Bad Hersfeld. Zwischen Donnerstag (23.07.), gegen 18.40 Uhr, und Freitag (24.07.), gegen 8 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter die Scheiben der Kabine und die Schweinwerfer eines in der Straße "Am Ententeich" abgestellten Baggers und flüchteten anschließend vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auto mit Farbe besprüht

Bad Hersfeld. Zwischen Donnerstagabend (23.07.), gegen 17 Uhr, und Freitagmorgen (24.07.), gegen 9.30 Uhr, besprühten Unbekannte einen roten Ford mit grauer Farbe in der Stettiner Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagnacht (24.07.), gegen 22 Uhr, und Samstagmorgen (25.07.), gegen 10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke "Segway" aus einem Mehrfamilienhaus in der Dudenstraße, an dem das Versicherungskennzeichen "179 HRP 2026" angebracht war. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Zeitungen und Kartons entzündet

Hauneck. Am Montag (27.07.), gegen 0.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zunächst eine Überwachungskamera an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Hirschbach" in Bodes. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten anschließend unerlaubt Zutritt zu einer angrenzenden Scheune und entzündeten dort mehrere Zeitungen und Kartons. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Brand und konnten glücklicherweise die Feuerstelle löschen, bevor das Feuer auf die Scheune übergriff. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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