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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer im Uffhäuser Kreises in Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld- Am Samstag (25.07.), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Hersfelder mit seinem Fahrrad die Straße Lappenlied und von dort in den Uffhäuser Kreisel ein. Parallel befand sich ein 67-jähriger Hersfelder mit seinem PKW Mercedes von der Meisebacher Straße kommend ebenfalls im Kreisverkehr. Hier kam es zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Am PKW sowie Fahrrad entstand zudem Sachschaden von rund 2.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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