POL-OH: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Fulda (ots)
Am Samstag (25.07.), befuhr ein 61-jähiger Radfahrer gegen 10.30 Uhr die Magdeburger Straße in Fulda. In einem Gefällstück wechselte der Radweg vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.
Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda
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