POL-OH: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hofbieber (ots) - Am Donnerstag, 23.07.2026 wurde einem Wanderer im Bereich der Milseburg durch eine unbekannte Person eine vermeintliche Goldmünze zum Kauf angeboten. Nach Angaben des Wanderers wies die Münze Insignien und Schriftzüge auf, die in Zusammenhang mit der Gemeinde Hofbieber und der Milseburg gebracht werden. Nach Auskunft der Gemeinde Hofbieber bietet diese keine Goldmünzen zum Verkauf an oder hat ...

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