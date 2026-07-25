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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen sowie Fahrbahnsperrung auf der BAB A7, in Höhe AS Kirchheimer Dreieck

Fulda (ots)

Kirchheim. Am Freitag (24.07.) befuhren gegen 23:10 Uhr ein Wohnmobil aus Hamburg und ein dänischer Kleinbus die Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor dem Kirchheimer Dreieck. Im dortigen Bereich wird aufgrund einer Baustelle die linke der drei Spuren weggenommen. In dem Bereich des Baustellenbeginns kamen beide Fahrzeuge miteinander in einen Konflikt, wodurch der dänische Kleinbus auf der linken Fahrspur verblieb, eine größere Anzahl von Warnbaken in der Baustelleneinrichtung angefahren und stark beschädigt hat. Die genaue Unfallursache ist noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurden im weiteren Verlauf sieben weitere Fahrzeuge beschädigt, sodass insgesamt neun PKW in dem vorliegenden Unfall beteiligt waren. Von den neun Fahrzeugen waren sieben nicht mehr fahrbereit und es entstand an den Fahrzeugen sowie an der Baustelleneinrichtung ein geschätzter Gesamtsachschaden von circa 100.000 Euro. Die Autobahn war für die Dauer von knapp einer Stunde in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Insgesamt waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eingesetzt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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