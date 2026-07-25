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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen E-Bike und Motorrad

Fulda (ots)

Eichenzell. Am Freitag (24.07.), gegen 17:45 Uhr, befuhren ein 30-jähriger Fahrer eines E-Bikes und ein 68-jähriger Motorradfahrer den Halsbachweg von Halsbach in Fahrtrichtung Lütter. Der in der Gemeinde Eichenzell wohnhafte Motorradfahrer beabsichtigte am E-Bike-Fahrer, der in der Gemeinde Ebersburg wohnt, vorbeizufahren bzw. diesen zu überholen. Als sich beide Fahrzeuge in gleicher Höhe befunden haben, versuchte der Radfahrer ohne Vorankündigung nach links in einen Feldweg abzubiegen. Hierbei kollidierten beide Verkehrsteilnehmer seitlich und der Radfahrer kam zu Fall. Beim Sturz verletzte sich er sich schwer und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Der Radfahrer trug während der Fahrt Kopfhörer und nahm den Motorradfahrer nicht wahr. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Gefahren hin, welche durch die Beeinträchtigung des Gehörs / der Wahrnehmung entstehen können.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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