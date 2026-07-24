Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnhinweis zum Anbieten von vermeintlichen Goldmünzen

Hofbieber (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026 wurde einem Wanderer im Bereich der Milseburg durch eine unbekannte Person eine vermeintliche Goldmünze zum Kauf angeboten. Nach Angaben des Wanderers wies die Münze Insignien und Schriftzüge auf, die in Zusammenhang mit der Gemeinde Hofbieber und der Milseburg gebracht werden. Nach Auskunft der Gemeinde Hofbieber bietet diese keine Goldmünzen zum Verkauf an oder hat Kenntnis von dem Verkauf solcher Goldmünzen, die in Verbindung mit der Milseburg und der Gemeinde stehen. Da nicht auszuschließen ist, dass der Verkauf von solchen Münzen in betrügerischer Absicht geschehen kann, sollen Wanderer und Besucher, speziell im Bereich der Milseburg sensibilisiert werden. Bei möglichen Verkaufsangeboten wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Tel: 06681/9612-0, E-Mail: pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de

Gefertigt:

PSt Hilders, Ebel, PHK

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