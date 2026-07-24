Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnhinweis zum Anbieten von vermeintlichen Goldmünzen im Bereich der Milseburg

Hofbieber (ots)

Hofbieber. Am Donnerstag (23.07.) bot ein Unbekannter einem Touristen eine vermeintliche Goldmünze im Bereich der Milseburg zum Kauf an. Die Goldmünzen weisen Insignien und Schriftzüge auf, die in Zusammenhang mit der Gemeinde Hofbieber und der Milseburg gebracht werden. Nach Auskunft der Gemeinde Hofbieber bietet diese weder Goldmünzen zum Verkauf an noch hat sie Kenntnis von dem Verkauf solcher Goldmünzen.

Bei weiteren Verkaufsangeboten wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders 06681/96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

(Polizeistation Hilders)

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