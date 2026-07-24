Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Pedelec kollidiert mit Auto

Fulda. Am Donnerstag (23.07.), gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer die Straße "Am Bahnhof" aus Richtung Künzeller Straße kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe eines Parkplatzes in der Nähe des Bahnhofs kollidierte der 70-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 31-jährigen Skoda-Fahrerin, welche von dem Parkplatzgelände auf die Künzeller Straße einbiegen wollte. Der Mann verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

E-Scooter-Unfälle

Petersberg. Am Donnerstag (23.07.), gegen 15.55 Uhr, befuhren ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger aus Fulda gemeinsam auf einem E-Scooter die Bastheimstraße aus Richtung Hoheneckstraße kommend in Fahrtrichtung "Am Ziegelberg". Im Kreuzungsbereich Bastheimstraße / Ulmenweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 46-jährigen Linienbusfahrer, welcher den Ulmenweg aus Richtung Hövelstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße befuhr. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und sein 13-jähriger Beifahrer schwer verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.100 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Alheim. Am Donnerstag (23.07.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger aus Alheim mit seinem E-Scooter die Industriestraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der E-Scooter mit einem 64-jährigem Lkw-Fahrer, welcher aus einem seitlichen Parkplatz auf die Industriestraße fahren wollte. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.07), gegen 16.35 Uhr, befuhr eine 27-jährige Wildeckerin mit ihrem E-Scooter den Gehweg entlang der Landecker Straße. Eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin aus Kirchheim wollte von einem Parkplatz auf die Landecker Straße auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Auto. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (23.07.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin aus Bad Hersfeld den Fuß-/Radweg entlang der Europaallee in Richtung Johannesberg. Ein 87-jähriger VW-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr ebenfalls die Europaallee in gleicher Richtung. Im dortigen Kreisverkehr nahm der Pkw-Fahrer die Ausfahrt Richtung Johannesberg und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem E-Scooter-Fahrer, welcher den Fußgängerüberweg überquerte. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.650 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Auffahrunfall

Niederaula. Am Freitag (24.07.), gegen 5.30 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Großenhain mit seinem Sattelzug die A 7 zwischen dem Dreieck Kirchheim und dem Dreieck Hattenbach in Fahrtrichtung Fulda. Ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Alsfeld befuhr die A 7 in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 34-Jährige dem 56-Jährigem auf, welcher aufgrund eines technischen Defekts an einer Steigung zum Stehen kam. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwochabend (22.07), gegen 20 Uhr, und Donnerstagnachmittag (23.07.), gegen 16.30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes-Benz im Bereich des Kotflügels der Fahrerseite, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.07.), zwischen 7 und 8 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus ungeklärter Ursache den linken Außenspiegel eines roten Opel, der in der Hersfelder Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Bebra. Am Donnerstag (23.07.), gegen 2.40 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen die Eisenacher Straße aus Richtung Bebra kommend in Fahrtrichtung Ronshausen. In einem Tunnel musste der Lkw-Fahrer einem bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ausweichen, welcher in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Eisenacher Straße befuhr, und kollidierte mit der Tunnelwand. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.950 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

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