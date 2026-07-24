POL-OH: Kennzeichen entwendet - Geldbörse entwendet - Einbruch in Kellerabteil
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kennzeichen entwendet
Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Donnerstag (16.08.), gegen 8.30 Uhr, und Donnerstag (23.07.), gegen 14.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Heinz-Meise-Straße die amtlichen Kennzeichen "MR-IX 508" von einem weißen Opel und "HEF-ER 121" von einem roten Suzuki. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Geldbörse entwendet
Breitenbach a. Herzberg. Am Donnerstag (23.07.), gegen 12 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter an der Rastanlage Rimberg-Nord nach derzeitigen Erkenntnissen eine Geldbörse aus einer Umhängetasche eines 66-Jährigen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz und entfernte sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Einbruch in Kellerabteil
Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Dienstagnachmittag (21.07.), gegen 16 Uhr, und Donnerstagnachmittag (23.07.), gegen 15.25 Uhr, hebelten Unbekannte ein Kellerabteil in der Straße "Breitinger Kirchweg" auf und entwendeten Werkzeug. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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