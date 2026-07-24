Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchdiebstahl Bäckerei - Raub in Wohnung - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Raub am Bahnhof Neuhof

Fulda (ots)

Einbruchdiebstahl Bäckerei

Fulda. Zwischen Mittwoch (22.07.), gegen 19.30 Uhr, und Donnerstag (23.07.), gegen 6 Uhr, drangen Unbekannte in der "Rabanusstraße" gewaltsam in eine Bäckerei ein und durchsuchten das Gebäudeinnere nach Wertgegenständen. Der Versuch, einen Tresor aufzubrechen, scheiterte, woraufhin die Unbekannten vom Tatort flüchteten. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Raub in Wohnung

Fulda. Am Donnerstagabend (23.07.), gegen 19 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der "Bonhoefferstraße" ein. Innerhalb der Wohnung bedrohten sie einen 12-jährigen und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hosenfeld. Zwischen Donnerstag, dem (09.07.), gegen 0 Uhr, und Donnerstag, dem (23.07.), gegen 23.55 Uhr , lösten Unbekannte die Radschrauben aller vier Räder eines Anhängers, welcher in der "Oberdorfstraße" abgestellt war. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in nicht bekannte Richtung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Raub am Bahnhof Neuhof

Neuhof. Am Montag (20.07.), gegen 20.30 Uhr, schlugen zunächst unbekannte Täter einen 37-jährigen Mann aus Borken in der "Marktstraße" im Bereich des Bahnhofes nieder und traten auf ihn ein. Anschließend entwendeten die beiden Täter in diesem Zusammenhang die Geldbörse des Mannes und flüchteten in unbekannte Richtung.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

In den sozialen Medien werden derzeit private Zeugenaufrufe verbreitet, verbunden mit dem Aufruf, sich mit Hinweisen an die publizierenden Personen zu wenden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang:

Beteiligten Sie sich nicht an Spekulationen und Verbreitung privater Aufrufe. Melden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen zum beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jona Alt)

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