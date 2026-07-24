Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzte Person bei Scheunen- und PKW Brand in 36115 Ehrenberg

Fulda (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026,kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brand eines PKW und einer kleineren Feldscheune in Ehrenberg - Seiferts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die ca. 8 x 4 Meter große Scheune in Brand und auch ein in der Nähe befindlicher PKW brannte vollständig aus. Aufmerksame Passanten waren auf den Brand aufmerksam geworden und evakuierten eine Person, die sich am Geschehensort aufhielt und durch das Feuer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Nur aufgrund der raschen und mutigen Hilfe konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Aufgrund der erlittenen Brandwunden wurde die verletzte Person mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen. Am Einsatzort waren ca. 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Ehrenberg und den benachbarten Orten eingesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000EUR geschätzt.

Hubertus Kümpel

PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

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