Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Briefkasten versucht aufzubrechen - Bagger beschmiert - Ruhebänke beschädigt

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Vogelsberg (ots)

Briefkasten versucht aufzubrechen

Alsfeld. Zwischen Montag (20.07.), gegen 11 Uhr, und Dienstag (21.07.), gegen 14.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in der Straße "Disröder Feld" einen Briefkasten einer öffentlichen Einrichtung aufzubrechen. Der Briefkasten hielt dem Versuch jedoch stand, sodass die Unbekannten von der weiteren Tatausführung abließen und vom Tatort flüchteten. Es entstand ein Sachschaden geringwertiger zweistelliger Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Bagger beschmiert

Freiensteinau. Zwischen Dienstagnacht (21.07.), gegen 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen (22.07.), gegen 6 Uhr, brauchen Unbekannte die Scheibenwischer eines Baggers, welcher in der Nieder-Mooser-Straße in Ober-Moos abgestellt war, ab und sprühten eine Farbe auf die Windschutzscheibe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Ruhebänke beschädigt

Gemünden (Felda). Zwischen Mittwoch (01.07), gegen 0 Uhr, und Donnerstag (08.07.), gegen 0 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei Ruhebänke in der Straße "Lindenweg" und entfernten sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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