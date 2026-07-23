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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Bad Hersfeld. Zwischen Dienstag (14.07.), gegen 0 Uhr, bis Dienstag (21.07), gegen 23.55 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Talblick" in Asbach. Die Unbekannten durchwühlten daraufhin das Wohnungsinnere nach Wertgegenständen und flüchteten in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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