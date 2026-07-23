POL-OH: Diebstahl aus Wohnung

Künzell (ots) - Heute vor sieben Jahren, in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2019, verschwand die damals 63-jährige Helga F. von ihrer Wohnanschrift in Künzell. Trotz umfangreicher Ermittlungs- und Suchmaßnahmen fehlt von ihr bis heute jede Spur. Der inzwischen als "Cold Case" eingestufte Ermittlungsvorgang wird aktuell durch die Kriminalpolizei einer turnusmäßigen Betrachtung unterzogen. Wenn Sie Hinweise zum ...

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