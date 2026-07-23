POL-OH: Diebstahl aus Wohnung
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Diebstahl aus Wohnung
Bad Hersfeld. Zwischen Dienstag (14.07.), gegen 0 Uhr, bis Dienstag (21.07), gegen 23.55 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Talblick" in Asbach. Die Unbekannten durchwühlten daraufhin das Wohnungsinnere nach Wertgegenständen und flüchteten in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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