Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis

Fulda (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Am Mittwoch (22.07.), gegen 12.45 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterin durch den Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen in eine Wohnung in der "Bertholdstraße" in Petersberg. In einem unbeobachteten Moment entwendete die Täterin diverse Wertgegenstände, welche sich innerhalb der Wohnung freizugänglich befanden.

Die unbekannte Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, circa 165 Zentimeter groß, schmale Statur, circa 45 bis 50 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, schwarze Augen, schwarze und schulterlange Haare, bekleidet mit dunklem Oberteil, dunkler Hose, dunklen Schuhen sowie einem Kopftuch.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.07.), gegen 2.30 Uhr, drangen Unbekannte in der Straße "Am Alten Schlachthof" gewaltsam in eine Zahnarztpraxis ein und durchwühlten das Gebäudeinnere nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 5.300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

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