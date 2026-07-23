Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Helga F. - Seit sieben Jahren vermisst

Künzell (ots)

Heute vor sieben Jahren, in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2019, verschwand die damals 63-jährige Helga F. von ihrer Wohnanschrift in Künzell. Trotz umfangreicher Ermittlungs- und Suchmaßnahmen fehlt von ihr bis heute jede Spur.

Der inzwischen als "Cold Case" eingestufte Ermittlungsvorgang wird aktuell durch die Kriminalpolizei einer turnusmäßigen Betrachtung unterzogen.

Wenn Sie Hinweise zum Verschwinden von Frau F. haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Fulda (0661/105-0) oder über die Online-Wache der Polizei Hessen (www.polizei.hessen.de).

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