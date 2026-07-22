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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht

Landkreis Fulda (ots)

Am Dienstag (21.07.) ereignete sich in Hünfeld in der Großenbacher Straße an der Ecke Zum Galgenberg ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Ein bislang nicht ermitteltes Fahrzeug fuhr vermutlich rückwärts von der Großenbacher Straße in die Straße Zum Galgenberg und touchierte dabei eine Grundstücksmauer. Mehrere Steine der Grundstücksmauer fielen auf den Gehweg. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Vogt, PHK'in, Polizeistation Hünfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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