Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Fahrradfahrer gestürzt

Friedewald. Am Montag (20.07.), gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer aus Friedewald einen asphaltierten Feldweg zwischen Motzfeld und Hillartshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann zu Fall, verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.07.), gegen 13.50 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Roller einen Fußgänger- und Radweg zwischen den Straßen "Am Weinberg" und Banater Straße. In einer Linkskurve kollidierte der Unbekannte aus bislang nicht bekannter Ursache mit einem 14-jährigem E-Scooter-Fahrer aus Bad Hersfeld, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr. Nach einer kurzen Verständigung entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Der unbekannter Roller-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 18 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, trug einen weißen Helm und fuhr einen schwarz-weiß-roten Roller mit dem Teilkennzeichen 615.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Rotenburg a. d. Fulda. Am Dienstag (21.07.), zwischen 13.15 und 15.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Breitinger Kirchweg" auf einem Parkplatz einer Kleingartenanlage einen geparkten schwarzen Mercedes im Bereich des hinteren rechten Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

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