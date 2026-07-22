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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl einer Kabeltrommel - Diebstahl auf Baustelle - Wohnungseinbruchdiebstahl - Love-Scamming

Fulda (ots)

Diebstahl einer Kabeltrommel

Künzell. In der Dienstagnacht (21.07.), gegen 1 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Betriebsgelände in der Straße "In den Gründen" in Pilgerzell und entwendeten eine Kabeltrommel sowie zwei Kupferkabel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Zwischen Montag (20.07.), gegen 18 Uhr, und Dienstag (21.07.), gegen 6.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der "Eisenhowerstraße" und entwendeten mehrere hundert Meter Starkstrom- sowie Krankabel. Außerdem schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Radlers ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter für den Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug, das in der Straße "Steubenallee" abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Kalbach. Zwischen Montag (20.07.), gegen 18 Uhr, und Dienstag (21.07.), gegen 12 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der "Sebastianstraße" in Mittelkalbach ein. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Love-Scamming

Bad Salzschlirf. Über Social Media erhielt ein Mann im Zeitraum von Dienstag (30.06.) bis Dienstag, (21.07.) Nachrichten einer vermeintlichen Liebhaberin. Die Unbekannte gaukelte ihm vor, sich in ihn verliebt zu haben und bat ihn um Geld. Der Mann kaufte und übermittelte so Codes von erworbenen Steam-Karten im Wert von rund 800 Euro an die Unbekannte. Erst später wurde dem Mann bewusst, dass er Opfer von Love-Scamming wurde.

So erkennen Sie Love-Scammer:

   - Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder 
     Dating-Plattformen statt.
   - Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder 
     Deutsch.
   - Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen, 
     locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven 
     Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.
   - Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und 
     überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

   - IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen
     Sie auf keinen Fall Geld.
   - SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.
   - HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
   - BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

(Jona Alt)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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