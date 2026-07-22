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POL-OH: Zweiradkontrollen im Bereich der Polizeistation Hilders

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Hilders (ots)

Hilders. Am Freitag (17.07.) führten Beamtinnen und Beamte im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Hilders Zweiradkontrollen durch. Zur Unterstützung waren zusätzliche Einsatzkräfte des regionalen Verkehrsdienstes Vogelsberg und speziell geschulte Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Südosthessen und Osthessen eingebunden.

Auf der Wasserkuppe wurden die Beamten aufgrund eines lauten Motorgeräuschs auf ein Cabrio aufmerksam. Nach einer umgehend erfolgten Lärmmessung konnte kein Verstoß festgestellt werden. Die Einsatzkräfte beendeten die Kontrolle nach einem kurzen Austausch mit dem Fahrzeugführer.

Trotz widriger Wetterbedienungen zogen die Kontrollkräfte eine positive Bilanz. Insgesamt konnten 23 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden, davon 17 Zweiräder, wobei drei Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet wurden. Polizeioberkommissar René Blankenburg hob die Wirkung einer Motorradstreife hervor: "Das uniformierte Motorrad findet immer wieder Zustimmung. Es trägt dazu bei, dass insbesondere bei angehaltenen Zweiradfahrern die Botschaft vermittelt wird, dass man fachlich kompetenten Kontrollkräften auf Augenhöhe gegenübersteht."

Abschließend verbleibt ein sehr positiver Eindruck der Zweiradkontrollen. Bis auf wenige Ausnahmen verhielten sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer pflichtbewusst und genossen trotz mäßiger Wetterlage ihre Fahrt durch die Rhön.

(Polizeistation Hilders)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
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E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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