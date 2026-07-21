Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Fulda. Am Dienstag (21.07.), gegen 10.50 Uhr, befuhr eine 48-jährige Motorradfahrerin aus Fulda die Heinrichstraße auf dem linken Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache wechselte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher neben ihr auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung fuhr, den Fahrstreifen und touchierte dabei die Motorradfahrerin. Anschließend flüchtete der Unbekannte in einem schwarzen Audi von der Unfallstelle. Die 48-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Fulda)

Schotten. Am Montag (20.07.), zwischen 13.30 und 14 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Parkstraße einen schwarzen Opel, welcher dort parkte. Der Unbekannte beschädigte den Opel im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Autos kollidieren während des Überholmanövers

Lauterbach. Am Montag (20.07.), gegen 9.45 Uhr, befuhr eine 59-Jährige aus Alsfeld mit ihrem Audi die B 254 aus Maar kommend in Richtung Lauterbach und überholte zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die 59-Jährige mit einer 23-jährigen Audi-Fahrerin aus Alsfeld, welche ebenfalls in gleicher Richtung ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführerinnen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Montag (20.07.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger Motorradfahrer aus Schotten die B 276 aus Schotten kommend in Richtung Eschenrod. In einer Kurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte in die dort befindliche Schutzplanke. Der 24-Jährige verletzte sich glücklicherweise nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

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