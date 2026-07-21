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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheiben eingeschlagen und Bargeld entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autoscheiben eingeschlagen und Bargeld entwendet

Haunetal. Zwischen Sonntagnacht (19.07.), gegen 22.30 Uhr, und Montagmorgen (20.07.), gegen 6 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Seitenfenster eines orangenen VWs, welcher in der Straße "Zum Fellengarten" in Neukirchen abgestellt war, ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Anschließend entfernten sich die die Unbekannten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Haunetal. Zwischen Sonntagabend (19.07.), gegen 18 Uhr, und Montagmittag (20.07.), gegen 12.45 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Neukirchen ein weiterer Diebstahl aus einem weißen Hyundai. Auch hier schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse samt Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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