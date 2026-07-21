Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scootern - Sachbeschädigung durch Graffiti - Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scootern

Fulda. Zwischen Sonntag (19.07.), gegen 18 Uhr, und Montag (20.07.), gegen 6 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Xiaomi" an dem das Versicherungskennzeichen "383 BXT 2026" angebracht war. Zum Tatzeitpunkt war der E-Scooter in der "Pacelliallee" an einem Abstellplatz angeschlossen.

Außerdem wurde am Montag (20.07.), zwischen 12.30 Uhr und 23.30 Uhr, ein weiterer E-Scooter in der "Bahnhofstraße" entwendet. Der E-Scooter der Marke "Zamelux Green" war zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss an einem Fahrradport befestigt und trägt das Versicherungskennzeichen "700 WSY". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda. Durch Unbekannte wurde zwischen Sonntag (19.07.), gegen 21 Uhr, und Montag (20.07.), gegen 9.30 Uhr, eine Hauseingangstür in der "Karlstraße" mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda. Zwischen Sonntag (19.07.), gegen 12 Uhr, und Montag (20.07.), gegen 11 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem VW Passat Fahrzeugdokumente und eine Lautsprecherbox. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der "Künzeller Straße" abgestellt.

Außerdem entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (15.07.), gegen 10.45 Uhr, und Montag (20.07.), gegen 15.45 Uhr, ebenfalls Fahrzeugpapiere, einen Führerschein und Verbandkasten eines grauen Ford C-Max in der Straße "An der Richthalle". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

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