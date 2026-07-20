Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg

Osthessen (ots)

Gespann kollidiert mit Leitplanke

Schotten. Am Freitag (17.07.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger aus der Gemeinde Schotten mit seinem Mercedes-Benz mit Anhänger die B 276 kommend aus Gedern in Richtung Eschenrod. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

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