POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg
Osthessen (ots)
Gespann kollidiert mit Leitplanke
Schotten. Am Freitag (17.07.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger aus der Gemeinde Schotten mit seinem Mercedes-Benz mit Anhänger die B 276 kommend aus Gedern in Richtung Eschenrod. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.
(Polizeistation Lauterbach)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell