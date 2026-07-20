Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Haustür aufgehebelt und Motorrad entwendet - Kaffeemaschinen entwendet - Blumenkasten beschädigt - Holztisch in Brand gesetzt - Terrassentür versucht aufzuhebeln

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Vogelsberg (ots)

E-Scooter entwendet

Lauterbach. Am Donnerstag (16.07.), zwischen 16.30 und 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Xiaomi" an dem das Versicherungskennzeichen "694EPK 2026" angebracht war. Zum Tatzeitpunkt war der E-Scooter in der Bahnhofstraße an einem Treppengeländer angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Haustür aufgehebelt und Motorrad entwendet

Herbstein. Zwischen Donnerstagnacht (16.07.), gegen 22 Uhr, und Freitagmorgen (17.07.), gegen 8 Uhr, hebelten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in der Straße "Marienweg" eine Haustür auf und entwendeten die Fahrzeugschlüssel eines weißen Motorrads der Marke Honda mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-NJ 1". Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Motorrad vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kaffeemaschinen entwendet

Alsfeld. Am Freitag (17.07.), gegen 22.30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter aus einem Warenlager eines Supermarktes in der Straße "Löbergasse" zwei Kaffeemaschinen und weiteres Diebesgut. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in nicht bekannte Richtung.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter 1: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, dunkelblonde Haare, schlanke Statur, trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze schwarze Sporthose, weiße Sneaker. Unbekannter Täter 2: männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, blaue Basecap, trug, ein dunkelblaues T-Shirt mit weißen Streifen und eine schwarze kurze Sporthose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Blumenkasten beschädigt

Homberg. Zwischen Freitag (17.07.), gegen 19 Uhr, und Samstag (18.07.), gegen 9 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Schadenbacher Straße in Deckenbach einen Blumenkasten und dessen Holzhalterung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Holztisch in Brand gesetzt

Alsfeld. Zwischen Samstag (18.07.), gegen 20 Uhr, und Sonntag (19.07.), gegen 8 Uhr, setzten unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise einen Tisch in einer öffentlichen Sitzeinrichtung in der Feldstraße in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Terrassentür versucht aufzuhebeln

Grebenhain. Zwischen Mittwoch (15.07.), gegen 10 Uhr, und Samstag (18.07.), gegen 13 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Alte Straße in Nösberts-Weidmoos eine Terrassentür aufzuhebeln. Als der Versuch die Tür aufzuhebeln scheiterte, ließen die Unbekannten von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in nicht bekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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