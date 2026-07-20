Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zahlungskarte entwendet - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Mann geschlagen - Auto zerkratzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zahlungskarte entwendet

Bad Hersfeld. Am Freitag (17.07), zwischen 9.15 und 14 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Zahlungskarte aus der Geldbörse eines 55-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis in der Straße "Am Markt". Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Rotenburg a. d. Fulda. Am Samstag (18.07.), gegen 14 Uhr, beschmierten unbekannte Täter auf einem Spielplatz in der Straße "An der Kirche" in Lispenhausen die Wand eines Spielhauses mit einem Hakenkreuz und einem weiteren Schriftzug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mann geschlagen

Bad Hersfeld. Am Samstag (18.07.), gegen 17.15 Uhr, touchierte ein Unbekannter zunächst einen 20-Jährigen aus Bad Hersfeld im Vorbeifahren mit seinem E-Scooter. Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch, woraufhin der unbekannte Täter dem 20-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug und anschließend vom Tatort flüchtete. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarze Locken, dunkle Umhängetasche, trug ein graues Tanktop und eine kurze Hose.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagnacht (17.07.), gegen 22 Uhr, und Samstagmittag (18.07.), gegen 13 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Motorhaube und die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Audis, welcher in der Petersberger Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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