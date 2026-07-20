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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnwagenfenster aufgebrochen - Diebstahl Geldbörse und versuchter Betrug - Raub auf öffentlichen Straßen - Versuchter Einbruchdiebstahl - Fundunterschlagung von Geldbörse

Fulda (ots)

Wohnwagenfenster aufgebrochen

Petersberg. Zwischen Donnerstag (16.07.), gegen 23 Uhr, und Freitag (17.07.), gegen 9 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Wohnwagens auf, welcher in der Straße "Igelstück" abgestellt war. Ersten Erkenntnissen zur Folge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl Geldbörse und versuchter Betrug

Fulda. Am Samstag (10.07.), gegen 22 Uhr, entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 20-Jährigen aus Frankreich in einer Bar in der Straße "Peterstor". Die unbekannten Täter nutzen einen unachtsamen Moment der Frau aus und flüchteten daraufhin in nicht bekannte Richtung. Anschließend versuchten die unbekannten Täter mit der Zahlungskarte der jungen Frau Käufe zu tätigen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von Baustellenschild

Bad Salzschlirf. Am Samstag (18.07.), gegen 00.30 Uhr, entwendeten drei Jugendliche ein Baustellenschild in der "Schlitzer Straße". Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in Richtung Schlitz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Raub auf öffentlichen Straßen

Fulda. In der Samstagnacht (18.07.), gegen 4 Uhr, schlugen drei unbekannte Täter am "Buttermarkt" nach derzeitigen Erkenntnissen einen 36-Jährigen aus Fulda an, versetzten ihm wiederholt Faustschläge im Bereich des Oberkörper sowie Kopfes und entwendeten das Mobiltelefon und Bargeld des Mannes. Die drei Täter flüchteten anschließend in Richtung Peterstor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Kfz

Fulda. Zwischen Freitag (17.07.), gegen 12 Uhr, und Samstag (18.07.), gegen 12 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenem Citroen C3 eine Werkzeugtasche. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der "Lindenstraße" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Fulda. Am Samstag (18.07.), zwischen 2 Uhr und 19.30 Uhr, versuchten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Studentenwohnheim in der "Leipziger Straße" zu verschaffen. Die Unbekannte versuchten mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Im Zeitraum von Samstag (18.07.), gegen 17.30 Uhr, bis Sonntag (19.07.), gegen 16.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines in der "Kohlhäuser Straße" geparkten VW T-Cross und entwendeten hieraus mehrere Gegenstände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fundunterschlagung von Geldbörse

Hünfeld. Zwischen Mittwoch (15.07.), gegen 21.30 Uhr, und Donnerstag (16.07.), gegen 13 Uhr, verlor ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Stormarn seine Geldbörse auf dem Tank- und Rastplatz Großenmoor. Unbekannte fanden nach derzeitigen Erkenntnissen die Geldbörse auf und nahmen das Bargeld an sich. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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