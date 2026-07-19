Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ein Schwerverletzter bei Kradunfall auf der Bundesstraße 458

Landkreis Fulda (ots)

Poppenhausen: Ein Schwerverletzter und etwa 10.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend (18.07.) auf der B 458 zwischen Grabenhöfchen und Steinwand. Ein 38-jähriger Kradfahrer aus Fulda war mit seiner Maschine der Marke BMW gegen 22.30 Uhr aus Richtung Dietges kommend in Richtung Steinwand unterwegs, als er in Höhe Mittelberg aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und sein Motorrad wurde komplett zerstört. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Fuldaer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weiterhin waren, neben einer Streife der Polizeistation Hilders, ein Abschleppdienst sowie die Straßenmeisterei Gersfeld an der Unfallstelle eingesetzt. Wegen der notwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße bis Mitternacht voll gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es nur zu geringfügigen Behinderungen.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Adomeit, PHK

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