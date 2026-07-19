Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Landkreis Fulda (ots)

Am Samstag (18.07.), gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen Marbach und Rückers zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal kam mit seinem Gespann bestehend aus Pkw, Anhänger und geladenem Pkw auf der B 27 ins Schlingern, so dass er die Kontrolle über das Gespann verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Zugfahrzeug und der Anhänger löste sich. Infolge des Unfalls wurden der Fahrzeugführer sowie der 51-jährige Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, Gaschler, PHK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell