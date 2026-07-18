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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisstensuche in Künzell endet glücklich - Polizei bedankt sich für Hinweise aus der Bevölkerung

Landkreis Fulda (ots)

URSPRÜNGLICHE NACHRICHT VON HEUTE, 18.36 Uhr:

Seit dem Nachmittag wird der 79-jährige Peter Kos aus Künzell vermisst. Herr Kos ist orientierungslos und zu Fuß unterwegs. Personenbeschreibung: ca. 1,78 m groß, schmale Statur graue Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt, dunkle Stoffhose, Turnschuhe, kleine Platzwunde über dem rechten Auge.

Lichtbild des Vermissten ist in der Anlage beigefügt.

Hinweise an die Polizei Fulda unter: 0661 1050

RÜCKNAHME / PERSON WOHLBEHALTEN ANGETROFFEN:

Die o.a. vermisste Person wurde aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung gegen 19.25 Uhr im Bereich der Ortslage von Künzell wohlbehalten angetroffen und von der Polizei Fulda in die sichere Obhut seiner Familie übergeben. Wir bedanken uns für die Hinweise aus der Bevölkerung zu der Vermisstensuche.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda: Messner, EPHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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